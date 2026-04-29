10:54 29.04.2026 (обновлено: 20:59 29.04.2026)
ФСБ показала драму, разыгравшуюся при задержании украинского агента в Крыму

ФСБ показала кадры задержания агента украинских спецслужб в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники ФСБ задержали украинского агента в Крыму.
  • Мужчина собирался устроить теракты на объектах газо- и электроснабжения, а также в отношении руководителя одной из правоохранительных структур.
  • Одна из жительниц дома, где проходили обыски, выразила негодование, когда увидела, как задержанный в присутствии сотрудников объясняет, что "связался" со спецслужбами, потому что "денег не было".
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео с кадрами задержания агента украинских спецслужб в Крыму, а также негодование женщин, которым пришлось наблюдать обыски.
В среду ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма, который собирался в интересах спецслужб Украины устроить теракты с использованием самодельных взрывных устройств на объектах газо- и электроснабжения региона, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур региона.
На опубликованных кадрах оперативники работают в частном секторе. Прежде чем настигнуть злоумышленника, они преодолевают несколько заборов. Показано, как они надевают наручники лежащему на земле мужчине, руки которого заведены за спину. После этого сотрудники спецслужбы уводят задержанного.
Далее демонстрируются кадры работы в помещении, показаны изъятые у злоумышленника предметы. Заметно негодование одной из жительниц этого дома, которая видит, как задержанный в присутствии сотрудников объясняет, что "связался", потому что "денег не было".
"Зачем тебе деньги?" — надрывающимся голосом говорит она, заламывая руки.
"Что тебе не сиделось?" — спрашивает другая.
После этого задержанного увозят в отделение.
"В 2025 году я был завербован украинскими спецслужбами под псевдонимом Хан. По заданию куратора я должен был ликвидировать <...> путем подрыва. Куратор мне отправил координаты схрона. В этом схроне была взрывчатка, я его забрал и хранил у себя дома. По заданию куратора я проводил разведку по месту жительства", — признался в видео задержанный.
Он рассказал и о другом задании — по подрыву газо- и электростанций. Злоумышленник признался, что фотографировал станцию и отправлял фото куратору. После этого он получил координаты схрона с двумя комплектами взрывчатки.
"При попытке изъятия схрона я был задержан сотрудниками ФСБ", — рассказал он.
