ФСБ задержала агента Киева, планировавшего теракты в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин России, планировавший теракты с использованием взрывчатки на объектах газо- и электроснабжения в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 1977 года рождения, планировавший совершить террористические акты на территории Республики Крым с использованием самодельных взрывных устройств в интересах спецслужб Украины", — говорится в сообщении.
Житель полуострова был завербован украинскими спецслужбами в 2025 году через мессенджер Telegram. По заданию куратора он осуществлял фото- и видеосъемку воинских частей, средств ПВО, складов с горюче-смазочными материалами и различных объектов критической инфраструктуры в Крыму, координаты которых отправлял противнику.
"В дальнейшем он должен был совершить диверсионно-террористические акты на объектах газо- и электроснабжения региона", — сказали в спецслужбе.