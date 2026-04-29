ФСБ задержала агента Киева, планировавшего теракты в Крыму - РИА Новости, 29.04.2026
09:46 29.04.2026 (обновлено: 10:24 29.04.2026)
ФСБ задержала агента Киева, планировавшего теракты в Крыму

ФСБ задержала агента Киева, планировавшего теракт на объектах энергетики в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ задержала гражданина России, планировавшего теракты в Крыму.
  • Задержанный был завербован украинскими спецслужбами в 2025 году через мессенджер Telegram.
  • По заданию куратора он осуществлял фото- и видеосъемку объектов критической инфраструктуры в Крыму и планировал диверсионно-террористические акты на объектах газо- и электроснабжения региона.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин России, планировавший теракты с использованием взрывчатки на объектах газо- и электроснабжения в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 1977 года рождения, планировавший совершить террористические акты на территории Республики Крым с использованием самодельных взрывных устройств в интересах спецслужб Украины", — говорится в сообщении.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
ФСБ: обменянные молдаване пытались скрыть свою причастность к спецслужбам
28 апреля, 14:58
Житель полуострова был завербован украинскими спецслужбами в 2025 году через мессенджер Telegram. По заданию куратора он осуществлял фото- и видеосъемку воинских частей, средств ПВО, складов с горюче-смазочными материалами и различных объектов критической инфраструктуры в Крыму, координаты которых отправлял противнику.
"В дальнейшем он должен был совершить диверсионно-террористические акты на объектах газо- и электроснабжения региона", — сказали в спецслужбе.
Задержание готовивших теракт против руководства Роскомнадзора - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
ФСБ нейтрализовала главаря группы, планировавшей теракт против РКН
24 апреля, 08:55
 
