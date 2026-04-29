СМИ: ФБР не может определить, кто ранил охранника на ужине с Трампом

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ФБР до сих пор не разобралось, кто же выстрелил в агента Секретной службы во время инцидента в гостинице, где проходил ужин корреспондентов пула Белого дома с участием президента Дональда Трампа, сообщает в среду телеканал MS NOW со ссылкой на источники, близкий к следствию.
"ФБР не нашло фрагмент, который прошил бронежилет сотрудника Секретной службы на ужине корреспондентов Белого дома в субботу. В результате следователи не могут с уверенностью сказать, подстрелил ли сотрудника вооруженный нападавший или как он получил ранение", - говорится в материале.
Находившиеся на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов полагают, что подозреваемый Коул Томас Аллен сделал выстрел дробью в сотрудника Секретной службы. В понедельник генпрокурор США Тодд Бланш сообщил журналистам, что проверка дробовика показала: выстрел был произведен, но потом оружие не было перезаряжено.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне. В понедельник Аллену предъявили обвинения по трем пунктам, включая покушение на жизнь президента.