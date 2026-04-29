Украину не хотят принимать в ЕС из-за ее коррумпированности, пишут СМИ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Страны ЕС сомневаются в возможности присоединения Украины к союзу из-за ее коррумпированности, пишет журнал Economist.
На Украине регулярно разгораются скандалы, связанные с коррупцией, с том числе в окружении Владимира Зеленского.
Как отмечает журнал, страны ЕС не смогут больше прятаться за спиной уходящего с поста премьера Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно блокировал начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
"Некоторые опасения (европейских стран - ред.) понятны... Украина остается коррумпированной", - говорится в публикации.
Зеленский ранее потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Однако ряд европейских стран выступает против присоединения Киева к блоку. Глава евродипломатии Кая Каллас признавала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в союз.