Украину не хотят принимать в ЕС из-за ее коррумпированности, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2026
17:15 29.04.2026
Украину не хотят принимать в ЕС из-за ее коррумпированности, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны ЕС сомневаются в возможности присоединения Украины к союзу из-за ее коррумпированности.
  • Значимые страны Евросоюза, такие как Франция и Германия, не спешат с решением вопроса о членстве Украины.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Страны ЕС сомневаются в возможности присоединения Украины к союзу из-за ее коррумпированности, пишет журнал Economist.
На Украине регулярно разгораются скандалы, связанные с коррупцией, с том числе в окружении Владимира Зеленского.
Как отмечает журнал, страны ЕС не смогут больше прятаться за спиной уходящего с поста премьера Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно блокировал начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
"Некоторые опасения (европейских стран - ред.) понятны... Украина остается коррумпированной", - говорится в публикации.
Economist подчеркивает, что такие значимые страны Евросоюза, как Франция и Германия, не спешат с решением вопроса о членстве Украины.
Зеленский ранее потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Однако ряд европейских стран выступает против присоединения Киева к блоку. Глава евродипломатии Кая Каллас признавала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в союз.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВенгрияФранцияВиктор ОрбанКайя КалласЕвросоюз
 
 
