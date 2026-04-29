03:16 29.04.2026
ЕС может стать зависимым от американского СПГ, заявили в Словакии

© AP Photo / Murad Sezer — Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский заявил, что Европейский союз может стать зависим от сжиженного природного газа (СПГ) из США.
  • Две трети и более сжиженного природного газа, который поступает в Европу через терминал в Хорватии, поступают из США.
БРАТИСЛАВА, 29 апр - РИА Новости. Европейский союз может стать зависим от сжиженного природного газа (СПГ) из США, заявил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.
В феврале хорватский министр экономики Анте Шушняр сообщил, что две трети и более сжиженного природного газа, который поступает в Европу через терминал в Хорватии, поступают из США.
"На данный момент поставки сжиженного природного газа из США составляют более 50% в общем объеме поставок СПГ в ЕС. С этой точки зрения риск, о котором вы спрашиваете, является реальным", - сказал Квасньовский, отвечая на вопрос о том, может ли такая ситуация обернуться зависимостью ЕС от газа из США.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
