ЕС может стать зависимым от американского СПГ, заявили в Словакии

БРАТИСЛАВА, 29 апр - РИА Новости. Европейский союз может стать зависим от сжиженного природного газа (СПГ) из США, заявил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.
"На данный момент поставки сжиженного природного газа из США составляют более 50% в общем объеме поставок СПГ в ЕС. С этой точки зрения риск, о котором вы спрашиваете, является реальным", - сказал Квасньовский, отвечая на вопрос о том, может ли такая ситуация обернуться зависимостью ЕС от газа из США.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.