Дмитриев прокомментировал борьбу ЕС с энергокризисом

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил борьбу с энергокризисом в Евросоюзе с мастером боевых искусств, который, разбив себе о голову дощечку, падает с высоты навзничь, вероятно, нокаутировав самого себя.