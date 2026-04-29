Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал борьбу ЕС с энергокризисом
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 29.04.2026
Дмитриев прокомментировал борьбу ЕС с энергокризисом

Дмитриев сравнил борьбу ЕС с энергокризисом с ударившим самого себя каратистом

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, сравнил борьбу ЕС с энергокризисом с мастером боевых искусств, который, разбив себе о голову дощечку, падает с высоты навзничь.
  • Дмитриев прикрепил к своей публикации видеофрагмент шоу, где мастер боевых искусств теряет равновесие после удара дощечкой по голове.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил борьбу с энергокризисом в Евросоюзе с мастером боевых искусств, который, разбив себе о голову дощечку, падает с высоты навзничь, вероятно, нокаутировав самого себя.
Глава РФПИ прикрепил к своей публикации видеофрагмент некоего шоу, на котором мужчина в форме для карате с черным поясом разбивает о себя дощечки. Он успешно разбивает их о руки, пронзительно крича при каждом ударе. Однако, ударив себя дощечкой по голове, мужчина теряет равновесие и под закадровый смех опрокидывается на пол вместе с длинной доской, на которой сидел. Ему помогают подняться, однако он едва держится на ногах и заваливается, чуть не падая.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
ЕС и Британию в мае накроет цунами энергокризиса, считает Дмитриев
26 апреля, 09:33
"Посмотрите до конца, чтобы понять, как ЕС борется с энергетическим кризисом", - написал Дмитриев в соцсети X.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Дмитриев предсказал дефицит во всех ключевых секторах ЕС в апреле-мае
29 марта, 14:18
 
РоссияИранОрмузский проливКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала