Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, сравнил борьбу ЕС с энергокризисом с мастером боевых искусств, который, разбив себе о голову дощечку, падает с высоты навзничь.
- Дмитриев прикрепил к своей публикации видеофрагмент шоу, где мастер боевых искусств теряет равновесие после удара дощечкой по голове.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил борьбу с энергокризисом в Евросоюзе с мастером боевых искусств, который, разбив себе о голову дощечку, падает с высоты навзничь, вероятно, нокаутировав самого себя.
Глава РФПИ прикрепил к своей публикации видеофрагмент некоего шоу, на котором мужчина в форме для карате с черным поясом разбивает о себя дощечки. Он успешно разбивает их о руки, пронзительно крича при каждом ударе. Однако, ударив себя дощечкой по голове, мужчина теряет равновесие и под закадровый смех опрокидывается на пол вместе с длинной доской, на которой сидел. Ему помогают подняться, однако он едва держится на ногах и заваливается, чуть не падая.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.