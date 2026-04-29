Рейтинг@Mail.ru
Большинство стран ЕС признают важность диалога с Россией, заявил постпред - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 29.04.2026
Большинство стран ЕС признают важность диалога с Россией, заявил постпред

Полянский: две трети стран ЕС признают необходимость диалога с Россией

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Примерно две трети европейских стран в рамках ОБСЕ признают необходимость диалога с Россией по теме безопасности, заявил постпред РФ при Организации Дмитрий Полянский.
  • Главным препятствием для диалога остается позиция Евросоюза как единой структуры, подчеркнул дипломат.
ВЕНА, 29 апр - РИА Новости. Примерно две трети европейских стран в рамках ОБСЕ в непубличных контактах признают необходимость диалога с Россией по теме безопасности, заявил РИА Новости постпред РФ при Организации Дмитрий Полянский.
"Примерно две трети стран-членов ЕС в той или иной степени в разговорах со мной проявляли понимание и озабоченность происходящим и рассуждали о том, как можно запустить соответствующий диалог", - сказал он в ответ на вопрос о том, какие страны ОБСЕ готовы к прагматичному диалогу по безопасности, несмотря на линию ЕС.
При этом, по словам Полянского, главным препятствием остается позиция Евросоюза как единой структуры.
"Все снова упирается в конструкцию ЕС, которая сейчас вносит самый разрушительный элемент во всю европейскую систему безопасности", - подчеркнул дипломат.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности, предлагая варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех - в Америке, Европе, Азии, во всем мире.
В миреРоссияМоскваАмерикаДмитрий ПолянскийВладимир ПутинЕвросоюзОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала