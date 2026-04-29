Большинство стран ЕС признают важность диалога с Россией, заявил постпред

ВЕНА, 29 апр - РИА Новости. Примерно две трети европейских стран в рамках ОБСЕ в непубличных контактах признают необходимость диалога с Россией по теме безопасности, заявил РИА Новости постпред РФ при Организации Дмитрий Полянский.
"Примерно две трети стран-членов ЕС в той или иной степени в разговорах со мной проявляли понимание и озабоченность происходящим и рассуждали о том, как можно запустить соответствующий диалог", - сказал он в ответ на вопрос о том, какие страны ОБСЕ готовы к прагматичному диалогу по безопасности, несмотря на линию ЕС.
При этом, по словам Полянского, главным препятствием остается позиция Евросоюза как единой структуры.
"Все снова упирается в конструкцию ЕС, которая сейчас вносит самый разрушительный элемент во всю европейскую систему безопасности", - подчеркнул дипломат.