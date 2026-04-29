Краткий пересказ от РИА ИИ
БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Вице-президент Европейского парламента Софи Вильмес признала рост антисемитизма в Европе после начала 7 октября 2023 года конфликта между движением ХАМАС и Израилем.
Она подчеркнула, что действия израильских властей не оправдывают антисемитизм.
Как заявила в беседе с РИА Новости в феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия убеждает Израиль, что одним из факторов роста в Европе антисемитизма является уничтожение там мемориалов советским солдатам, остановившим Холокост.