Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 29.04.2026
Евродепутат рассказал, когда изменится политика в отношении России

Депутат Картайзер: ЕС может изменить политику по России при падении экономики

© AP Photo / Virginia Mayo — Флаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евродепутат Фернан Картайзер заявил, что быстрое ухудшение экономической ситуации может вынудить ЕС изменить свою политику в отношении России.
  • Он отметил, что вариантом может стать и изменение политики США в отношении России, вследствие чего европейцы будут в той или иной степени вынуждены последовать за американцами.
БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Быстрое ухудшение экономической ситуации или изменение политики США к России может вынудить ЕС изменить свою политику в отношении России, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер.
"Вариантом может стать изменение политики США в отношении России, вследствие чего европейцы будут в той или иной степени вынуждены последовать за американцами. Можно представить и другие сценарии, такие как политические изменения на Украине или быстрое ухудшение экономической ситуации, которые заставят ЕС изменить курс", - сказал он.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Большинство стран ЕС признают важность диалога с Россией, заявил постпред
Вчера, 01:01
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в феврале, что Евросоюз не хочет выступать инициатором возобновления диалога с РФ и не намерен предлагать Российской Федерации какие-либо уступки по Украине.
В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что попытки возобновления диалога с Евросоюзом не имеют смысла, пока Брюссель продолжает исходить из прежних, конфронтационных установок в отношении России.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
"Приведет к катастрофе". На Западе ужаснулись решению ЕС против России
27 апреля, 18:47
 
В миреРоссияСШАУкраинаФернан КартайзерКайя КалласДенис ГончарЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала