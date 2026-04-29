Глава минобороны Бельгии назвал отношения США и ЕС "кризисом в браке"

БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен пожаловался, что нынешние отношения Европы и Вашингтона похожи на "кризис в браке".

"Я также убежден, что у нас кризис в браке. Наш брак длится 80 лет. Это долго", - отметил глава бельгийского минобороны.