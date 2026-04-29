Глава минобороны Бельгии назвал отношения США и ЕС "кризисом в браке"
18:55 29.04.2026 (обновлено: 18:56 29.04.2026)
Глава минобороны Бельгии Франкен назвал отношения США и ЕС кризисом в браке

© AP Photo / Harry Nakos
Тео Франкен
Тео Франкен. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава минобороны Бельгии Тео Франкен охарактеризовал отношения Европы и Вашингтона как "кризис в браке".
  • По словам Франкена, риторика Белого дома последних месяцев "очень оскорбительна" для Европы.
БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен пожаловался, что нынешние отношения Европы и Вашингтона похожи на "кризис в браке".
"Риторика Белого дома жесткая, и мы к такой риторике не привыкли, это правда", - сказал Франкен на мероприятии американского аналитического центра Atlantic Council (признан в РФ нежелательной организацией).
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Министр обороны Бельгии признал, что НАТО может быть "бумажным тигром"
Вчера, 17:28
Чиновник добавил, что для Европы риторика США последних месяцев "очень оскорбительна". При этом, по словам Франкена, текущие отношения Брюсселя и Вашингтона можно назвать "кризисом в браке".
"Я также убежден, что у нас кризис в браке. Наш брак длится 80 лет. Это долго", - отметил глава бельгийского минобороны.
Президент США Дональд Трамп в последнее время неоднократно критиковал ЕС, НАТО, а также отдельных лидеров стран этих объединений на фоне нежелания союзников Штатов присоединяться к операции Вашингтона против Ирана.
В частности, американский лидер во вторник подверг жесткой критике канцлера Германии Фридриха Мерца после того, как тот признал, что западные страны недооценивали Иран, который оказался сильнее, чем о нем думали, и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке.
Ранее, 14 апреля, Трамп заявил, что шокирован премьер-министром Италии Джорджей Мелони, назвавшей неприемлемыми его критические заявления о папе Римском Льве XIV.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Бремя конфликта на Украине перешло с США на "трусливый ЕС", пишет WSJ
25 апреля, 14:21
 
В мире, Вашингтон (штат), США, Бельгия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Тео Франкен, Евросоюз, НАТО
 
 
