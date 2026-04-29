Глава минобороны Бельгии назвал отношения США и ЕС "кризисом в браке"

БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен пожаловался, что нынешние отношения Европы и Вашингтона похожи на "кризис в браке".
Чиновник добавил, что для Европы риторика США последних месяцев "очень оскорбительна". При этом, по словам Франкена, текущие отношения Брюсселя и Вашингтона можно назвать "кризисом в браке".
"Я также убежден, что у нас кризис в браке. Наш брак длится 80 лет. Это долго", - отметил глава бельгийского минобороны.
Президент США Дональд Трамп в последнее время неоднократно критиковал ЕС, НАТО, а также отдельных лидеров стран этих объединений на фоне нежелания союзников Штатов присоединяться к операции Вашингтона против Ирана.
В частности, американский лидер во вторник подверг жесткой критике канцлера Германии Фридриха Мерца после того, как тот признал, что западные страны недооценивали Иран, который оказался сильнее, чем о нем думали, и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке.
Ранее, 14 апреля, Трамп заявил, что шокирован премьер-министром Италии Джорджей Мелони, назвавшей неприемлемыми его критические заявления о папе Римском Льве XIV.