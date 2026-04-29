Россия и Конго подпишут план совместных действий в сфере экономики

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В ходе визита президента Конго Дени Сассу-Нгессо в РФ будет подписан план совместных действий Москвы и Браззавиля в сфере экономики, сообщил президент России Владимир Путин.

"Действительно, есть чем заниматься. В ходе вашего визита планируется подписать план совместных действий на ближайшие годы в сфере экономики", - сказал Путин в ходе встречи.