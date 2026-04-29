09:02 29.04.2026
Ефимов: в регионах прошли новые испытания ИИ-сервисов для строительства

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Тестирования сервисов с технологиями искусственного интеллекта для строительства вновь провели в российских регионах, в том числе в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Мы последовательно внедряем цифровые инструменты, которые помогают на ранних этапах находить ошибки и снижать риски на стройке. Такие технологии уже выходят за рамки отдельных пилотов и начинают работать в регионах, где есть запрос на повышение эффективности строительного контроля", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В этот раз последние волны тестирования прошли два сервиса, отмечается в сообщении градкомплекса. Первый – "Мониторинг хода строительства" – оценивает готовность проекта за пару минут. Это позволяет увидеть полную картину объекта и отследить отставания по графику. Второй сервис – "Поиск коллизий в ЦИМ-моделях". Его задача – анализ 3D-моделей инженерных систем и поиск проблем и ошибок, что тоже в свою очередь влияет на скорость и качество строительных работ.
Оба сервиса проходили проверки на стройках, которые сейчас идут в 11 регионах страны. Среди них оказались Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Омская, Волгоградская области, Пермский край, Дагестан, Крым, Карелия, Еврейская автономная область и Москва, добавили в градкомплексе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Ефимов: внедрен ИИ-сервис для анализа цифровых инфомоделей зданий
28 апреля, 13:06
 
