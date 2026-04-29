Ефимов: в регионах прошли новые испытания ИИ-сервисов для строительства

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Тестирования сервисов с технологиями искусственного интеллекта для строительства вновь провели в российских регионах, в том числе в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Мы последовательно внедряем цифровые инструменты, которые помогают на ранних этапах находить ошибки и снижать риски на стройке. Такие технологии уже выходят за рамки отдельных пилотов и начинают работать в регионах, где есть запрос на повышение эффективности строительного контроля", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В этот раз последние волны тестирования прошли два сервиса, отмечается в сообщении градкомплекса. Первый – "Мониторинг хода строительства" – оценивает готовность проекта за пару минут. Это позволяет увидеть полную картину объекта и отследить отставания по графику. Второй сервис – "Поиск коллизий в ЦИМ-моделях". Его задача – анализ 3D-моделей инженерных систем и поиск проблем и ошибок, что тоже в свою очередь влияет на скорость и качество строительных работ.