08:30 29.04.2026 (обновлено: 11:29 29.04.2026)
Двигатель ПД-8 для Superjet прошел испытания шквалистым градом

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Двигатель ПД-8 для самолета Superjet, разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в "Ростех"), прошел испытания по попаданию в облако шквалистого града, сообщили в "Ростехе".
"Новый двигатель ПД-8, разработанный и произведенный Объединенной двигателестроительной корпорацией госкорпорации Ростех, в рамках сертификационных испытаний проверили на попадание в облако шквалистого града. Силовая установка показала надежную работу даже в экстремальной ситуации", - говорится в сообщении.
Импортозамещенный самолет Superjet-100 проходит испытания на защиту двигателей от воды - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Импортозамещенный SJ-100 прошел испытания на защиту двигателей от воды
7 ноября 2025, 10:24
Испытания прошли на открытом испытательном стенде предприятия ОДК-Сатурн в Рыбинске, рассказали в госкорпорации. В рамках проверки имитировалось попадание самолета в условия шквалистого града на различных высотах и скоростях полета, в разных условиях и режимах работы двигателя.
Двигатель в течение 30 секунд получил ледяные заряды массой 220 килограммов, скорость полета льда достигала 240 метров в секунду, добавили в "Ростехе".
"Испытания доказали надежность ПД-8 в случае попадания самолета в град. Двигатель не потерял своей устойчивости и продолжил работу в штатном режиме. Подтверждены механическая прочность кромок лопаток, узлов и деталей", - приводятся слова заместителя директора по продажам ОДК Федора Миронова.
Новый интерьер импортозамещенного самолета Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Минпромторг показал полностью импортозамещенный серийный Superjet
19 января, 10:22
 
