Двигатель ПД-8 для Superjet прошел испытания шквалистым градом

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Двигатель ПД-8 для самолета Superjet, разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в "Ростех"), прошел испытания по попаданию в облако шквалистого града, сообщили в "Ростехе".

"Новый двигатель ПД-8, разработанный и произведенный Объединенной двигателестроительной корпорацией госкорпорации Ростех , в рамках сертификационных испытаний проверили на попадание в облако шквалистого града. Силовая установка показала надежную работу даже в экстремальной ситуации", - говорится в сообщении

Испытания прошли на открытом испытательном стенде предприятия ОДК-Сатурн Рыбинске , рассказали в госкорпорации. В рамках проверки имитировалось попадание самолета в условия шквалистого града на различных высотах и скоростях полета, в разных условиях и режимах работы двигателя.

Двигатель в течение 30 секунд получил ледяные заряды массой 220 килограммов, скорость полета льда достигала 240 метров в секунду, добавили в "Ростехе".