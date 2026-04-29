В Астрахани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Астрахани маршрутка столкнулась с автомобилем Hyundai и опрокинулась.
- В результате ДТП пострадали восемь человек: семь пассажиров и водитель иномарки.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Астрахани и опрокинулась, по предварительным данным, пострадали восемь человек, сообщили журналистам в УМВД России по Астраханской области.
Авария произошла в среду утром на улице Площадь вокзальная, 19. По предварительным данным, водитель маршрутки проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Hyundai, а затем маршрутка опрокинулась.
"В результате ДТП предварительно пострадали восемь человек (семь пассажиров и водитель иномарки)", - сказал представитель ведомства.
