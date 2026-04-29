Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 29.04.2026 (обновлено: 19:05 29.04.2026)
В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с авто и тремя грузовиками

© Фото : Прокуратура Волгоградской области/TelegramДТП с четырьмя автомобилями в Дубовском районе Волгоградской области
ДТП с четырьмя автомобилями в Дубовском районе Волгоградской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дубовском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием трех грузовых и одного легкового автомобиля.
  • В результате аварии один человек погиб, есть пострадавшие.
ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Один человек погиб, есть пострадавшие в ДТП с четырьмя автомобилями в Дубовском районе Волгоградской области, сообщили в региональной прокуратуре.
По данным ведомства, в среду около 16.20 на 618-м километре федеральной автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей и одного легкового.
"В результате аварии один человек погиб, есть пострадавшие", - говорится в сообщении областной прокуратуры в канале "Макс".
Уточняется, что на месте происшествия находится исполняющий обязанности прокурора Дубовского района Волгоградской области Станислав Меденцов.
ПроисшествияВолгоградская областьДубовский районДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала