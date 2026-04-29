Последствия ДТП с участием автобуса в городском округе Кашира

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье выросло до десяти

Краткий пересказ от РИА ИИ На 117-м километре федеральной трассы М-4 "Дон" в городском округе Кашира столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Touareg и микроавтобус Fiat Ducato с пассажирами.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Десять человек пострадали, по предварительной информации, при столкновении кроссовера Volkswagen Touareg с микроавтобусом Fiat Ducato на федеральной трассе М-4 "Дон" городском округе Кашира Московской области, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".

Ранее подмосковный главк МВД РФ сообщал, что, по предварительной информации, водитель Fiat совершил наезд на стоящий на дороге после аварии Volkswagen, в результате ДТП пострадали пять человек.

« "На 117-м километре федеральной трассы М-4 "Дон" в округе Кашира по направлению в сторону столицы столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Touareg и микроавтобус Fiat Ducato, в котором были пассажиры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали 10 человек, из них шестерых госпитализировали. Один пострадавший будет доставлен в больницу вертолетом санавиации.