13:04 29.04.2026 (обновлено: 13:45 29.04.2026)
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье выросло до десяти

© Фото : Подмосковная полиция/MAX — Последствия ДТП с участием автобуса в городском округе Кашира
Последствия ДТП с участием автобуса в городском округе Кашира
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 117-м километре федеральной трассы М-4 "Дон" в городском округе Кашира столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Touareg и микроавтобус Fiat Ducato с пассажирами.
  • В результате ДТП пострадали 10 человек.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Десять человек пострадали, по предварительной информации, при столкновении кроссовера Volkswagen Touareg с микроавтобусом Fiat Ducato на федеральной трассе М-4 "Дон" городском округе Кашира Московской области, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".
Ранее подмосковный главк МВД РФ сообщал, что, по предварительной информации, водитель Fiat совершил наезд на стоящий на дороге после аварии Volkswagen, в результате ДТП пострадали пять человек.
«

"На 117-м километре федеральной трассы М-4 "Дон" в округе Кашира по направлению в сторону столицы столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Touareg и микроавтобус Fiat Ducato, в котором были пассажиры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали 10 человек, из них шестерых госпитализировали. Один пострадавший будет доставлен в больницу вертолетом санавиации.
Как добавили в прокуратуре Подмосковья, в автобусе было 13 пассажиров.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Ленинградской области иномарка столкнулась с машиной на встречке
27 декабря 2025, 17:00
 
