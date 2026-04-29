Последствия ДТП с участием автобуса в городском округе Кашира. 29 апреля 2026

Последствия ДТП с участием автобуса в городском округе Кашира. 29 апреля 2026

В Подмосковье автобус въехал в попавшую в ДТП иномарку, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ В городском округе Кашира автобус «Фиат» въехал в стоящий на дороге после аварии автомобиль «Фольксваген».

В результате ДТП пострадали пять человек.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Автобус въехал в стоящую на дороге после аварии иномарку в городском округе Кашира, пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ведомстве сообщили, что примерно в 10.15 на 117-м километре автодороги М-4 "Дон" произошло дорожно-транспортное происшествие.

« "По предварительной информации, водитель, управляя автобусом "Фиат", совершил наезд на стоящий на дороге после аварии легковой автомобиль "Фольксваген", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что в результате ДТП пострадали пять человек, они обратились за медицинской помощью.