В Подмосковье автобус въехал в попавшую в ДТП иномарку, есть пострадавшие
12:08 29.04.2026 (обновлено: 12:17 29.04.2026)
В Подмосковье автобус въехал в попавшую в ДТП иномарку, есть пострадавшие

В Кашире 5 человек пострадали после наезда автобуса на попавшую в ДТП иномарку

© Фото : Подмосковная полиция/MAXПоследствия ДТП с участием автобуса в городском округе Кашира. 29 апреля 2026
  • В городском округе Кашира автобус «Фиат» въехал в стоящий на дороге после аварии автомобиль «Фольксваген».
  • В результате ДТП пострадали пять человек.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Автобус въехал в стоящую на дороге после аварии иномарку в городском округе Кашира, пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что примерно в 10.15 на 117-м километре автодороги М-4 "Дон" произошло дорожно-транспортное происшествие.
«
"По предварительной информации, водитель, управляя автобусом "Фиат", совершил наезд на стоящий на дороге после аварии легковой автомобиль "Фольксваген", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что в результате ДТП пострадали пять человек, они обратились за медицинской помощью.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
