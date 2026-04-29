Рейтинг@Mail.ru
Разведывательный дрон НАТО подал сигнал бедствия над Черным морем - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 29.04.2026 (обновлено: 20:20 29.04.2026)
Разведывательный дрон НАТО подал сигнал бедствия над Черным морем

Разведывательный БПЛА НАТО RQ-4D Phoenix подал сигнал бедствия над Черным морем

© Фото : NISRFБПЛА RQ-4D Phoenix
БПЛА RQ-4D Phoenix - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Фото : NISRF
БПЛА RQ-4D Phoenix. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведывательный дрон ВВС Италии, являющейся частью НАТО, подал сигнал бедствия над Черным морем.
  • Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, вылетевший с базы на Сицилии, сообщил о сбое в радиооборудовании.
ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил Италии, являющейся частью НАТО, в среду подал сигнал бедствия, находясь в небе над Черным морем, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Изученные данные показывают, что беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix вылетел с базы Сигонелла на Сицилии около 7:00 мск и долетел до акватории Черного моря примерно в 10:00 мск.
Уже находясь над водами Черного моря, он подал сигнал бедствия 7600, означающий сбой в радиооборудовании, развернулся, и по состоянию на 11:15 мск направляется на запад.
Черное мореВ миреИталияСицилияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала