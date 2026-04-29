Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае дрон ВСУ атаковал промышленную площадку
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 29.04.2026 (обновлено: 08:40 29.04.2026)
В Пермском крае дрон ВСУ атаковал промышленную площадку

Махонин: в Пермском крае дрон ВСУ атаковал промышленную площадку

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пермском крае вражеский беспилотник атаковал одну из промышленных площадок.
  • Возгорание на объекте ликвидировали оперативными и экстренными службами, пострадавших нет.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вражеский беспилотник атаковал одну из промышленных площадок в Пермском крае, работники эвакуированы, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
"Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет вражеского беспилотника. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет" , - написал Махонин в своем канале на платформе "Макс".
Уточняется, что на объекте произошло возгорание, работают оперативные и экстренные службы.
Губернатор также подчеркнул, что в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.
Специальная военная операция на УкраинеПермский крайПроисшествияДмитрий МахонинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала