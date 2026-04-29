© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Украинский военный во время запуска беспилотника

В Пермском крае дрон ВСУ атаковал промышленную площадку

Краткий пересказ от РИА ИИ В Пермском крае вражеский беспилотник атаковал одну из промышленных площадок.

Возгорание на объекте ликвидировали оперативными и экстренными службами, пострадавших нет.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вражеский беспилотник атаковал одну из промышленных площадок в Пермском крае, работники эвакуированы, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

"Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет вражеского беспилотника. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет" , - написал Махонин в своем канале на платформе " Макс ".

Уточняется, что на объекте произошло возгорание, работают оперативные и экстренные службы.