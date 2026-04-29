В Пермском крае дрон ВСУ атаковал промышленную площадку

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вражеский беспилотник атаковал одну из промышленных площадок в Пермском крае, работники эвакуированы, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
Уточняется, что на объекте произошло возгорание, работают оперативные и экстренные службы.
Губернатор также подчеркнул, что в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.