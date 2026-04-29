12:34 29.04.2026 (обновлено: 12:35 29.04.2026)
Директор Долиной прокомментировал сообщения о плохом самочувствии певицы

Пудовкин: изменения в графике Долиной не планируются, она чувствует себя хорошо

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Певица Лариса Долина. Архивное фото
  • Директор Ларисы Долиной сообщил, что изменения в графике певицы не планируются.
  • Во вторник СМИ сообщали, что Долиной стало плохо в ее квартире в Москве и ей якобы потребовалась скорая медицинская помощь.
  • Лариса Долина выступит на юбилейном вечере в Москве в среду с часовой программой джазовых композиций.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Изменения в графике народной артистки РФ Ларисы Долиной не планируются, певица чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости ее директор Сергей Пудовкин.
Во вторник СМИ сообщали, что Долиной стало плохо в ее квартире в Москве. Якобы артистке потребовалась скорая медицинская помощь. Пудовкин, комментируя состояние артистки, заявил РИА Новости, что Долина чувствует себя хорошо, с ней все в порядке.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Депутат: число пострадавших по схеме Долиной сильно преувеличено
24 апреля, 18:28
"Все по плану", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируются ли изменения в графике артистки.
Как уточнил Пудовкин, Долина выступит на юбилейном вечере в Москве в среду, где исполнит часовую программу с джазовыми композициями.
Михаил Барщевский и Лариса Долина во время пресс-завтрака, посвященного премьере спектакля Мечты Фемиды в Театре на Трубной. 7 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Долина назвала новую роль в "Мечтах Фемиды" авантюрой
7 апреля, 15:10
 
