Директор Долиной прокомментировал сообщения о плохом самочувствии певицы

Директор Ларисы Долиной сообщил, что изменения в графике певицы не планируются.

Лариса Долина выступит на юбилейном вечере в Москве в среду с часовой программой джазовых композиций.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Изменения в графике народной артистки РФ Ларисы Долиной не планируются, певица чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости ее директор Сергей Пудовкин.

Во вторник СМИ сообщали, что Долиной стало плохо в ее квартире в Москве . Якобы артистке потребовалась скорая медицинская помощь. Пудовкин , комментируя состояние артистки, заявил РИА Новости, что Долина чувствует себя хорошо, с ней все в порядке.

"Все по плану", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируются ли изменения в графике артистки.