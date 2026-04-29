Директор Долиной прокомментировал сообщения о плохом самочувствии певицы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор Ларисы Долиной сообщил, что изменения в графике певицы не планируются.
- Во вторник СМИ сообщали, что Долиной стало плохо в ее квартире в Москве и ей якобы потребовалась скорая медицинская помощь.
- Лариса Долина выступит на юбилейном вечере в Москве в среду с часовой программой джазовых композиций.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Изменения в графике народной артистки РФ Ларисы Долиной не планируются, певица чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости ее директор Сергей Пудовкин.
"Все по плану", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируются ли изменения в графике артистки.
Как уточнил Пудовкин, Долина выступит на юбилейном вечере в Москве в среду, где исполнит часовую программу с джазовыми композициями.
