Агрессия США и Израиля против Ирана нанесла удар по ДНЯО, заявил Гатилов

ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости. Незаконная агрессия США и Израиля против Ирана, включая атаки по его ядерным объектам, нанесла серьезный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
В понедельник в Нью-Йорке открылась одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
"Неизбежно на ходе нынешней обзорной конференции скажется неспровоцированная и незаконная агрессия США и Израиля против Ирана, когда целями нападения, среди прочего, стали ядерные объекты ИРИ, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ. Тем самым нанесен серьезный удар по ДНЯО, в том числе его нераспространенческой составляющей и праву на "мирный атом", - указал дипломат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) 4 апреля сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб. МИД РФ осудил обстрелы АЭС.