Дмитриев сравнил использование ИИ с владением пистолетом

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта сопоставимо с владением пистолетом - и там, и там есть преимущества и риски, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Безусловно, человеку надо контролировать искусственный интеллект, иметь этические нормы, понимать риски, связанные с искусственным интеллектом, но при этом его использовать и понимать. Скажем, как и пистолет, это имеет и свои преимущества, и свои риски, и надо очень аккуратно его применять", - сказал Дмитриев.
По словам главы РФПИ, искусственный интеллект может заменить очень много профессий, и важно найти грань того, что может человек и что не может делать искусственный интеллект. "Но именно умение пользоваться искусственным интеллектом позволит человеку его использовать, а не быть им использованным", - подчеркнул Дмитриев. Например, применение ИИ для написания текстов ведет к ухудшению памяти, предупредил он.