Дмитриев рассказал о конкурентном преимуществе России для развития ИИ
16:29 29.04.2026 (обновлено: 16:30 29.04.2026)
Дмитриев рассказал о конкурентном преимуществе России для развития ИИ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Дешевая энергия, необходимая для развития искусственного интеллекта, является неоспоримым преимуществом России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые", он отметил важность того, насколько российский искусственный интеллект через 10 лет будет сильнее или слабее других ИИ в мире, потому что это во многом будет определять качество жизни.
"То, что Россия - страна с самой дешевой энергетикой, для искусственного интеллекта - это колоссальное конкурентное преимущество. Этим конкурентным преимуществом надо, безусловно, воспользоваться, потому что для многих стран наличие их дата-центров или искусственного интеллекта именно в России было бы большим преимуществом, потому что они могут фактически получать самые эффективные энергетические решения именно в России. Поэтому я верю именно в энергетику для искусственного интеллекта", - отметил глава РФПИ.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В ИМЭМО РАН рассказали, какие профессии исчезнут первыми из-за ИИ
11 февраля, 03:04
 
РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
