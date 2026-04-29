Дмитриев рассказал о конкурентном преимуществе России для развития ИИ

- Дешевая энергия является колоссальным конкурентным преимуществом России для развития искусственного интеллекта, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Дешевая энергия, необходимая для развития искусственного интеллекта, является неоспоримым преимуществом России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые", он отметил важность того, насколько российский искусственный интеллект через 10 лет будет сильнее или слабее других ИИ в мире, потому что это во многом будет определять качество жизни.
"То, что Россия - страна с самой дешевой энергетикой, для искусственного интеллекта - это колоссальное конкурентное преимущество. Этим конкурентным преимуществом надо, безусловно, воспользоваться, потому что для многих стран наличие их дата-центров или искусственного интеллекта именно в России было бы большим преимуществом, потому что они могут фактически получать самые эффективные энергетические решения именно в России. Поэтому я верю именно в энергетику для искусственного интеллекта", - отметил глава РФПИ.
