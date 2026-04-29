Дмитриев назвал главный актив России - РИА Новости, 29.04.2026
16:18 29.04.2026 (обновлено: 16:49 29.04.2026)
Дмитриев назвал главный актив России

Дмитриев: образованные и талантливые люди являются мощнейшим активом России

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  Кирилл Дмитриев считает, что образованные, мотивированные и талантливые люди являются самым главным активом России.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Образованные, мотивированные и талантливые люди являются мощнейшим активом России, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы работаем над тем, чтобы Россия играла ключевую роль. Почему Россия может играть ключевую роль? Во-первых, как четвертая экономика мира, Россия - это мощная экономическая держава, которая обладает самыми крупными запасами ресурсов в мире", - сказал Дмитриев на вопрос участницы просветительского марафона "Знание. Первые" о роли России в мире через 10-15 лет.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Путин подчеркнул важность создания условий для молодых специалистов
27 апреля, 17:05
По его словам, Россия обладает самыми большими запасами ресурсов в мире, следом идут США, чья ресурсная база ниже на 40%.
"Но наш второй или даже более важный, самый главный ресурс – это люди. Образованные, мотивированные, талантливые люди – это, безусловно, мощнейший актив России. Поэтому человеческий капитал и ресурсный капитал дают нам очень серьезные возможности двигаться вперед", - добавил он.
Дмитриев также отметил, что сотрудничество России со странами Глобального Юга являются ее преимуществом.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве. 28 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Мишустин призвал молодежь учиться управлять своим временем
28 апреля, 14:01
 
ЭкономикаРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
