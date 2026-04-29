Дмитриев рассказал, на чем должна фокусироваться российская экономика

16:17 29.04.2026
Дмитриев: российская экономика должна фокусироваться на ускорении роста

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская экономика должна фокусироваться на ускорении роста.
  • Для этого, на его взгляд, нужна ключевая ставка ниже текущих уровней.
  • Также для стимулирования экспорта может потребоваться более низкий курс рубля.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российскую экономику надо фокусировать в большей степени на ускорении роста, для этого нужна ключевая ставка ниже текущих уровней и, возможно, более низкий курс рубля для стимулирования экспорта, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые".
"Нам надо честно признавать, что экономике России очень важно фокусироваться на рост. Потому что ряд коллег все время фокусируют экономику на инфляции и думают с точки зрения инфляции. Но если нет роста, то, соответственно, этот вот мотор экономический, он замедляется", - сказал Дмитриев.
"Для роста нужны инвестиции, поэтому мы считаем, безусловно, что рост – это самый главный фокус экономики. И, безусловно, для этого, может быть, надо иметь чуть ниже ключевую ставку и, возможно, курс, который соответствует тому, чтобы экспортеры могли все больше экспортировать и приносить пользу России", - подчеркнул он.
ЭкономикаРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
