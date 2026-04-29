Дмитриев предсказал, что Евросоюзу в июле-августе будет тяжело

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Евросоюз недооценивает риски, с которыми ему предстоит столкнуться, отрезвляющий момент наступит уже в июле-августе, когда ему будет "просто очень тяжело", считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы считаем, что вот сейчас будет такой очень отрезвляющий момент. Мое предсказание, что к июлю, в августе в Евросоюзе будет просто очень тяжело. Они не до конца понимают те вызовы, которые они увидят в июле и в августе", - заявил Дмитриев, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые".
При этом, по его словам, Россия готова продолжить взаимодействие с европейскими странами на выгодных для нее условиях.
Также большой потенциал для развития отношений глава РФПИ видит со странами Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.
"Мы видим, что эти новые экономические центры силы активно растут, они хотят взаимодействия с Россией, и мы считаем, что именно на них можно фокусироваться", - подчеркнул Дмитриев.