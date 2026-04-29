Дмитриев предсказал, что Евросоюзу в июле-августе будет тяжело - РИА Новости, 29.04.2026
16:29 29.04.2026
Дмитриев предсказал, что Евросоюзу в июле-августе будет тяжело

Дмитриев предсказал, что Евросоюзу в июле-августе будет "очень тяжело"

  • Кирилл Дмитриев предсказал, что Евросоюзу в июле-августе будет "просто очень тяжело".
  • Он заявил, что Россия готова продолжить взаимодействие с европейскими странами на выгодных для нее условиях.
  • Главные партнеры для России сейчас — это страны Азии, а также Дмитриев видит большой потенциал для развития отношений со странами Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Евросоюз недооценивает риски, с которыми ему предстоит столкнуться, отрезвляющий момент наступит уже в июле-августе, когда ему будет "просто очень тяжело", считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы считаем, что вот сейчас будет такой очень отрезвляющий момент. Мое предсказание, что к июлю, в августе в Евросоюзе будет просто очень тяжело. Они не до конца понимают те вызовы, которые они увидят в июле и в августе", - заявил Дмитриев, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые".
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Дмитриев назвал главный актив России
Вчера, 16:18
При этом, по его словам, Россия готова продолжить взаимодействие с европейскими странами на выгодных для нее условиях.
Главные же партнеры для России сейчас - это страны Азии, в частности – Китай, Индонезия, Малайзия. "Эти страны очень заинтересованы в партнерстве с Россией. У нас идет с ними активный очень диалог", - сказал он.
Также большой потенциал для развития отношений глава РФПИ видит со странами Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.
"Мы видим, что эти новые экономические центры силы активно растут, они хотят взаимодействия с Россией, и мы считаем, что именно на них можно фокусироваться", - подчеркнул Дмитриев.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Ближневосточный конфликт усиливает позиции России, заявил Дмитриев
Вчера, 16:14
 
