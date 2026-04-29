Рейтинг@Mail.ru
Житель Оренбурга получил восемь лет за диверсию на объектах связи - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 29.04.2026
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Оренбурга получил восемь лет за совершение диверсии на объектах связи в 2025 году.
  • Ущерб, причиненный операторам связи, превысил 450 тысяч рублей.
УФА, 29 апр – РИА Новости. Суд в Оренбурге приговорил к восьми годам лишения свободы молодого человека, который устроил диверсию на объектах связи, сообщила прокуратура области в "Максе".
По данным надзорного ведомства, в марте 2025 года 18-летний местный житель согласился с поступившим ему через мессенджер предложением неустановленного лица о фотографировании за денежное вознаграждение объектов сотовой связи в Оренбурге. За это он получил вознаграждение в размере 1,5 тысяча рублей.
"Следуя дальнейшим указаниям куратора, молодой человек с помощью горючей жидкости совершил поджог оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных на ул. Туркестанской и ул. Ленинградской Оренбурга, снимая процесс на камеру мобильного телефона. После направления видеозаписей "работодателю" на счет подсудимого были перечислены денежные средства на общую сумму 25 тыс. рублей. Ущерб, причиненный операторам связи, превысил 450 тыс. рублей", - говорится в релизе.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
"Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура региона.
ПроисшествияОренбургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала