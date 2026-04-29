Житель Оренбурга получил восемь лет за диверсию на объектах связи

УФА, 29 апр – РИА Новости. Суд в Оренбурге приговорил к восьми годам лишения свободы молодого человека, который устроил диверсию на объектах связи, сообщила прокуратура области в "Максе".
По данным надзорного ведомства, в марте 2025 года 18-летний местный житель согласился с поступившим ему через мессенджер предложением неустановленного лица о фотографировании за денежное вознаграждение объектов сотовой связи в Оренбурге. За это он получил вознаграждение в размере 1,5 тысяча рублей.
«
"Следуя дальнейшим указаниям куратора, молодой человек с помощью горючей жидкости совершил поджог оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных на ул. Туркестанской и ул. Ленинградской Оренбурга, снимая процесс на камеру мобильного телефона. После направления видеозаписей "работодателю" на счет подсудимого были перечислены денежные средства на общую сумму 25 тыс. рублей. Ущерб, причиненный операторам связи, превысил 450 тыс. рублей", - говорится в релизе.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
"Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура региона.