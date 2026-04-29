Более 3,5 тыс декоративных элементов украсят Москву в честь Дня Победы

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 3,5 тысячи декоративных элементов украсят Москву в честь Дня Победы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"День Победы - один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно оформим город-герой Москву - на улицах установим в общей сложности более 3,5 тысячи декоративных элементов. Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный - цвет знамени Победы", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в канале столичного комплекса городского хозяйства в мессенджере "Maкс".

Заммэра отметил, что на въездах в город установят тематические декоративные конструкции, у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях - флаговые композиции. Опоры освещения украсят тематическими флаговыми консолями, а на перилах 11 главных столичных мостов разместят более 2 тысяч флагов.

"На ВДНХ, площади Дорогомиловская Застава и Триумфальной площади появятся целые ансамбли из флагов и 11-метровой "Звезды Победы". Возле здания Минобороны России на Фрунзенской набережной разместим декоративные конструкции "Звезда Победы" и "Салют Победы", а на его фасаде - конструкции с обозначением годов войны. На Поклонной горе и Триумфальной площади установим десятки красно-голубых флагов, в парке Победы — декоративные цветущие яблони с георгиевскими лентами", - добавил он.

По словам заммэра, в столице смонтируют флаговые мультимедийные конструкции, на которых будут транслировать поздравительные открытки. Такие девятиметровые сооружения появятся, например, в парке "Зарядье", на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере.