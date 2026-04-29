Гериатр рассказала о профилактике деменции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач-гериатр Елена Буйнова заявила о существовании 14 факторов риска, влияющих на вероятность развития деменции.
- Среди факторов риска — недостаток образования, курение, употребление алкоголя, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, социальная изоляция, депрессия, артериальная гипертензия, повышенный уровень холестерина, а также проблемы со слухом и зрением.
- Для профилактики деменции рекомендуется комплексный подход, включающий сбалансированное питание, регулярную физическую активность, контроль веса, давления и холестерина, отказ от вредных привычек, а также освоение новых навыков.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Выявлены 14 факторов риска, влияя на которые можно снизить вероятность развития деменции, заявила врач-гериатр, руководитель гериатрического отделения Медскан Golden Care Елена Буйнова.
При этом, по ее словам, метода, который бы полностью помогал предотвращать деменцию, не существует.
"Среди факторов риска, увеличивающих риск развития деменции, есть недостаток образования, курение, употребление алкоголя, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, социальная изоляция и депрессия, артериальная гипертензия — повышенное давление и увеличенный уровень "плохого" холестерина. Проблемы со слухом и зрением тоже вносят свой вклад: из-за них мозг получает искаженную информацию о происходящем вокруг", - сказала врач интернет-изданию "Лента.ру".
Врач отметила, что повлиять на названные факторы можно с помощью сбалансированного питания, регулярной физической активности, избавления от лишнего веса, а также контроля давления и показателей холестерина и отказа от вредных привычек. Буйнова, помимо всего прочего, уточнила, что в профилактике важен комплексный подход - нагрузок на тело недостаточно. Она посоветовала осваивать новые навыки, создавая так называемый "когнитивный резерв": учить языки, пробовать новые хобби, решать кроссворды или играть в настольные игры.
5 сентября 2025, 14:41