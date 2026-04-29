Дело наемников, напавших на жителя Екатеринбурга, направили в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Дело наемников, которые по заказу сотрудников управляющей компании совершили нападение на недовольного работой этой УК жителя Екатеринбурга, направлено в суд, заказчики находятся в розыске, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.

В августе стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство мужчины в Свердловской области , который, по заявлениям СМИ, хотел сменить управляющую компанию.

По данным следствия, предоставленным Шульгой в среду, житель одного из домов Ленинского района Екатеринбурга в июле 2025 года поднял вопрос о смене управляющей компании. Опасаясь потерять доходы от обслуживания этого дома, представители УК решили совершить убийство инициативного жильца, наняв для этого несколько человек.

Днем 31 июля 2025 года нанятые исполнители выманили мужчину в условленное место, где на него напали: били руками, ногами, металлическим ломом. Потом, решив, что выполнили заказ, убежали. Потерпевший выжил, ему была оказана медпомощь.

« "Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 1988 и 1997 года рождения. По итогам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказал Шульга

По его информации, сотрудники управляющей компании скрылись, они объявлены в розыск. Их дело следователи выделили в отдельное производство.