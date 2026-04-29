В Германии выступили со срочным призывом в отношении России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Призыв партии "Зеленые" использовать ВМС против российских торговых судов может спровоцировать войну, написала внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.
"Новое предложение в бундестаге требует, чтобы военно-морской флот Германии захватывал российские нефтяные танкеры в Балтийском море и во всем мире вместе с НАТО", — говорится в публикации.
Она добавила, что это не что иное, как открытый призыв к вступлению Германии в войну.
В МИД России ранее отмечали, что категорию так называемого теневого флота в Евросоюзе выдумали в санкционном раже. В Кремле, комментируя заявления о борьбе с теневым флотом, подчеркнули, что это пиратство XXI века.
