Из Чебоксар в зону СВО отправили дроны, радиостанции и аккумуляторы

Дроны, радиостанции и другие необходимые бойцам вещи отправили из Чебоксар в зону СВО

Дроны, радиостанции и другие необходимые бойцам вещи отправили из Чебоксар в зону СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Из Чебоксар в зону специальной военной операции отправили дроны, радиостанции и аккумуляторы.

Гуманитарный груз был подготовлен администрацией города совместно с общественными организациями.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр – РИА Новости. Дроны, радиостанции и другие необходимые бойцам вещи отправили из Чебоксар в зону специальной военной операции, сообщил глава города Станислав Трофимов.

"Сегодня мы отправили очередной гуманитарный груз нашим бойцам в полк Харьковской области. Команда администрации города объединила усилия с активом Союза женщин Чувашии, территориальными общественными самоуправлениями и общественными объединениями. Вместе мы подготовили то, что действительно необходимо на передовой: дроны, радиостанции, аккумуляторы, колеса для автотранспорта, теплую одежду и многое другое", - написал Трофимов в своем канале в мессенджере "Макс".

Он отметил, что каждый предмет гуманитарного груза — это вклад в успешное выполнение задач и повседневную службу бойцов. По его словам, содержание посылок формировалось с большой заботой и особое место в этой отправке заняли детские письма.