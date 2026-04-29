Из Чебоксар в зону СВО отправили дроны, радиостанции и аккумуляторы
15:40 29.04.2026 (обновлено: 15:41 29.04.2026)
Из Чебоксар в зону СВО отправили дроны, радиостанции и аккумуляторы

© Фото : Станислав Трофимов | Чебоксары
Дроны, радиостанции и другие необходимые бойцам вещи отправили из Чебоксар в зону СВО
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из Чебоксар в зону специальной военной операции отправили дроны, радиостанции и аккумуляторы.
  • Гуманитарный груз был подготовлен администрацией города совместно с общественными организациями.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр – РИА Новости. Дроны, радиостанции и другие необходимые бойцам вещи отправили из Чебоксар в зону специальной военной операции, сообщил глава города Станислав Трофимов.
"Сегодня мы отправили очередной гуманитарный груз нашим бойцам в полк Харьковской области. Команда администрации города объединила усилия с активом Союза женщин Чувашии, территориальными общественными самоуправлениями и общественными объединениями. Вместе мы подготовили то, что действительно необходимо на передовой: дроны, радиостанции, аккумуляторы, колеса для автотранспорта, теплую одежду и многое другое", - написал Трофимов в своем канале в мессенджере "Макс".
Он отметил, что каждый предмет гуманитарного груза — это вклад в успешное выполнение задач и повседневную службу бойцов. По его словам, содержание посылок формировалось с большой заботой и особое место в этой отправке заняли детские письма.
"Именно такие простые, идущие от чистого сердца знаки внимания придают нашим воинам невероятные силы. Они знают: их ждут, в них верят, ими гордятся. Поддерживая наших ребят на передовой, мы сохраняем ту самую нить человечности и добра, которая делает нас сильнее. Вместе мы поддерживаем не только фронт, но и друг друга, разделяя эту ответственность на всех", - добавил глава Чебоксар.
Надежные людиЧебоксарыХарьковская областьГуманитарная помощь
 
 
