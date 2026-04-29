Силуанов рассказал, как Минфин использует ИИ при подготовке бюджета - РИА Новости, 29.04.2026
11:09 29.04.2026 (обновлено: 11:10 29.04.2026)
Силуанов: Минфин применяет ИИ при подготовке бюджета, но решения принимают люди

© РИА Новости / Илья Питалев | Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минфин РФ прибегает к искусственному интеллекту при подготовке бюджета, но последнее слово всегда за человеком, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
"Мы начинаем сейчас использовать искусственный интеллект как подсказчик нашим участникам бюджетного процесса, - как правильно составить бюджет, как правильно распределить расходы по статьям бюджета. Искусственный интеллект уже сейчас может подсказать, как правильнее нам обеспечивать консолидацию бюджета, как потратить те ресурсы, которые есть. Но последнее слово за человеком, за тем специалистом, который будет принимать решение. Это правильно, но подсказчик тоже пригодится", - сказал он, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
Силуанов добавил, что ИИ также используется налоговой и таможенной службами. Например, по его словам, ИИ хорошо справляется с выявлением неплательщиков налогов.
"Искусственный интеллект точно будет расширяться во всех сферах нашей жизни, в финансах тоже", - заключил министр.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В мире идет борьба за лидерство в развитии технологий ИИ, заявил Силуанов
25 ноября 2025, 12:02
 
РоссияАнтон СилуановТехнологииЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
