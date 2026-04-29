Исследование показало, как британцы стали экономить на гигиене - РИА Новости, 29.04.2026
13:51 29.04.2026
Исследование показало, как британцы стали экономить на гигиене

Mirror: почти треть британцев пренебрегает личной гигиеной в целях экономии

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
  • Почти треть британцев за последние 12 месяцев была вынуждена пренебречь личной гигиеной из-за финансовых проблем.
  • Среди испытывающих финансовые трудности 76 % страдали из-за быстрого роста стоимости жизни, 51 % — из-за непредвиденных расходов, 43 % — из-за снижения дохода.
  • Каждый десятый среди вынужденных сэкономить на гигиене прибегает к совместному использованию зубных щеток.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти треть британцев за последние 12 месяцев была вынуждена пренебречь личной гигиеной из-за финансовых проблем: они стали реже убираться, мыть руки и чаще - использовать общие зубные щетки, говорится в исследовании компании OnePoll, результаты которого приводит газета Mirror.
Согласно результатам исследования, 23% британцев за последний год испытывали финансовые трудности. Из них 76% страдали из-за быстрого роста стоимости жизни, 51% - из-за непредвиденных расходов, 43% - снижения дохода.
"Почти трое из десяти человек были вынуждены пренебречь своими базовыми потребностями в личной гигиене, что включает в себя покупку меньшего количества таких средств, как мыло для рук или лезвия для бритья, и сознательное решение сократить уборку дома, чтобы дольше использовать средства и сэкономить деньги", - говорится в материале издания.
Как пишет газета, каждый десятый среди вынужденных сэкономить на гигиене прибегает к совместному использованию зубных щеток.
Исследование было проведено среди 2 тысяч взрослых британцев, даты его проведения не указаны.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Исследование показало, на сколько может сократиться население в Германии
17 февраля, 17:01
 
