Исследование показало, как британцы стали экономить на гигиене

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти треть британцев за последние 12 месяцев была вынуждена пренебречь личной гигиеной из-за финансовых проблем: они стали реже убираться, мыть руки и чаще - использовать общие зубные щетки, говорится в исследовании компании OnePoll, результаты которого приводит газета Mirror.
Согласно результатам исследования, 23% британцев за последний год испытывали финансовые трудности. Из них 76% страдали из-за быстрого роста стоимости жизни, 51% - из-за непредвиденных расходов, 43% - снижения дохода.
"Почти трое из десяти человек были вынуждены пренебречь своими базовыми потребностями в личной гигиене, что включает в себя покупку меньшего количества таких средств, как мыло для рук или лезвия для бритья, и сознательное решение сократить уборку дома, чтобы дольше использовать средства и сэкономить деньги", - говорится в материале издания.
Как пишет газета, каждый десятый среди вынужденных сэкономить на гигиене прибегает к совместному использованию зубных щеток.
Исследование было проведено среди 2 тысяч взрослых британцев, даты его проведения не указаны.