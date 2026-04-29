Вирусолог рассказала, какая болезнь может активизироваться от холода

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Холодная погода в весенний период может привести к активизации штаммов гриппа и дальнейшему подъему заболеваемости, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

"Несмотря на то, что уже весна и должно быть тепло, погода пока нестабильна, мы наблюдаем холодные температуры. И, естественно, грипп в этот период может проявить свою активность", - рассказала Малинникова

По ее словам, люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами особенно могут пострадать от гриппа и ОРВИ весной. Такая ситуация обусловлена присоединением аллергического компонента, что значительно осложняет течение болезни.

Малинникова добавила, что тяжелые симптомы могут перерасти в обострение заболеваний, бронхиальную астму или хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), которая может потребовать госпитализации.