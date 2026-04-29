02:34 29.04.2026
Вирусолог рассказала, какая болезнь может активизироваться от холода

Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
  • Холодная погода в весенний период может привести к активизации штаммов гриппа и дальнейшему подъему заболеваемости.
  • Люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами особенно уязвимы перед гриппом и ОРВИ весной.
  • Эпидемический шлейф еще наблюдается, поэтому не стоит забывать о профилактике.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Холодная погода в весенний период может привести к активизации штаммов гриппа и дальнейшему подъему заболеваемости, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
"Несмотря на то, что уже весна и должно быть тепло, погода пока нестабильна, мы наблюдаем холодные температуры. И, естественно, грипп в этот период может проявить свою активность", - рассказала Малинникова.
По ее словам, люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами особенно могут пострадать от гриппа и ОРВИ весной. Такая ситуация обусловлена присоединением аллергического компонента, что значительно осложняет течение болезни.
Малинникова добавила, что тяжелые симптомы могут перерасти в обострение заболеваний, бронхиальную астму или хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), которая может потребовать госпитализации.
"Важно понимать: сегодня эпидемический шлейф мы еще наблюдаем, фиксируются случаи ОРВИ, гриппа и ковида. Поэтому не стоит забывать о профилактике", - заключила эксперт.​
