"Билайн бизнес" представил pLTE 5G проект на выставке Mining World Russia

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. "Билайн бизнес" выступил одним из привлеченных партнеров для демонстрации комплексного и высокотехнологичного решения для управления горными работами на сети Private 5G, проект был представлен на выставке Mining World Russia, сообщает пресс-служба оператора.

Цифровая трансформация ставит перед горнодобывающей промышленностью серьезные вызовы, которые неминуемо приближают рынок к автоматизации и роботизации. Растет спрос на строительство частных сетей для передачи корпоративного и технологического трафика на выделенных частотах, что обеспечивает стабильность и безопасность работы производственных систем предприятия, отметили в пресс-службе.

У Билайна есть большой практический опыт в реализации крупных и сложных проектов в построении частных сетей промышленной связи на площадках для достижения технологического лидерства предприятиями горнодобывающей отрасли.

В рамках выставки на открытом семинаре "Операционная эффективность, базовый и расширенные сервисы, роботизация" отраслевые эксперты и представители Билайна обсудили переход от технологии Private LTE к Private 5G, перспективы и преимущества этого типа сетей.

Одним из центральных выступлений стала сессия с участием директора департамента по работе с ключевыми клиентами промышленного сектора Игоря Голутвы, который поделился опытом и результатами реализации проекта по построению отказоустойчивой сети Private LTE в условиях меняющегося рельефа производственной площадки.

"Уникальность сети в рамках этого проекта заключается в ее отказоустойчивости, необходимой для непрерывной работы ключевых сервисов. Также было реализовано георезервирование ядра сети на двух площадках заказчика по схеме 1+1, при выходе из строя любого элемента сеть продолжает функционировать и переключение пользователей происходит бесшовно", - сказал Голутва.

Он добавил, что при штатном функционировании сети каждая площадка обслуживается своими базовыми станциями, но в случае полного выхода из строя одна из площадок переключается на другую.

"Этот резерв сохраняется на уровне радиопередатчиков, связность базовой станции резервируется кольцами. Мы обеспечили клиенту SLA на уровне 99,99%", - подчеркнул директор департамента.

Строительство сетей 5G необходимо для соответствия предъявляемым требованиям при цифровизации и роботизации производства, полноценного контроля функционирования оборудования.

Сети 5G - позволят увеличить пропускную способность и безопасность передачи данных, приоритизировать трафик, увеличить количество подключенного оборудования и максимально снизить задержки, что критично для работы беспилотного транспорта. Также стоит отметить важное преимущество частных сетей – возможность быстрого масштабирования существующих систем и оперативного внедрения новых.

"Билайн полностью готов к строительству сетей пятого поколения на производственных площадках промышленных предприятий России. В настоящий момент мы готовы организовывать пилотные зоны 5G для наших заказчиков, а также внедрять технические решения, полностью адаптированные к требованиям оптимизации производства, промышленной безопасности и установки роботизированной техники. При этом "билайн бизнес" готов обеспечить разработку плана бесшовного перехода от сетей Private LTE к технологиям Private 5G", - отметил директор департамента системной интеграции "билайн бизнес" Александр Исаков.

Private 5G — выделенная беспроводная LTE-сеть на базе технологии 5G, построенная и управляемая внутри компании, изолированная от общедоступной сети оператора.

Private LTE (англ. pLTE) — выделенная беспроводная LTE-сеть для предприятий, построенная и управляемая внутри компании, изолированная от общедоступной сети оператора. Все элементы сети находятся в замкнутом контуре.

SLA (от англ. Service Level Agreement) — юридически обязывающий договор между поставщиком услуг и клиентом, определяющий минимальные стандарты обслуживания. В контексте дата-центров SLA фиксирует гарантии по времени бесперебойной работы инфраструктуры, скорости реагирования на инциденты и компенсации при нарушении обязательств.

5G (от англ. fifth generation — "пятое поколение") — пятое поколение мобильной связи. Пришло на смену предыдущим стандартам (4G, 3G). Технология обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и возможность одновременного подключения большего числа устройств.