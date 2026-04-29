"Билайн" протестировал российские защищенные сим-карты

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Билайн" провел тестирование сим-карт, выпущенных по схеме защищенного контура производства "ЮСИМ-РФ", сообщает оператор.

Как поясняется в сообщении, "ЮСИМ-РФ" — это защищенный контур, где все этапы генерации, персонализации и хранения секретных ключей находятся под контролем. Специальная ОС сим-карт внесена в реестр российского ПО. Формирование и обработка ключевой информации происходят исключительно на территории РФ. Это обеспечивает суверенный контроль над программным ядром карты и независимость от иностранных компонентов и обновлений.

Одна из задач разработки — помочь отрасли перейти на использование российских криптографических алгоритмов, которые смогут быть реализованы на сим-картах, когда соответствующее оборудование для опорных сетей операторов связи будет производиться в России. Решение открыто для всех российских операторов и производителей и может быть интегрировано в существующую экосистему без ограничений по доступу.

"Пока что основная часть российского рынка сим-карт — до 90% — это зарубежные и адаптированные решения. В условиях роста киберугроз и санкционного давления внедрение отечественного продукта стало критически важным условием снижения рисков частной и национальной безопасности, а также укрепления суверенитета телеком-инфраструктуры страны", - приводится в сообщении комментарий руководителя направления защиты телеком-сетей "Билайна" Юрия Сташевского.