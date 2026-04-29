Оренбургский губернатор рассказал об атаке дронов ВСУ на регион
08:31 29.04.2026 (обновлено: 08:35 29.04.2026)
Оренбургский губернатор рассказал об атаке дронов ВСУ на регион

Солнцев: дроны ВСУ атаковали промышленные предприятия в Оренбургской области

Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оренбургской области вражеские беспилотники попытались атаковать несколько промышленных предприятий.
  • Четыре беспилотника были сбиты силами ПВО, сообщил губернатор Солнцев.
УФА, 29 апр - РИА Новости. Вражеские беспилотники пытались атаковать несколько промышленных предприятий Оренбургской области, жертв нет, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в "Макс".
«
"Сегодня вражеские БПЛА предприняли попытку атаки нескольких промышленных предприятий. По данным Минобороны России, 4 беспилотника были сбиты силами ПВО над территорией Оренбургской области", - написал Солнцев.
Жертв и пострадавших нет, добавил губернатор.
Он отметил, что опасность повторных атак сохраняется.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОренбургская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений СолнцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
