Оренбургский губернатор рассказал об атаке дронов ВСУ на регион

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Оренбургской области вражеские беспилотники попытались атаковать несколько промышленных предприятий.
- Четыре беспилотника были сбиты силами ПВО, сообщил губернатор Солнцев.
УФА, 29 апр - РИА Новости. Вражеские беспилотники пытались атаковать несколько промышленных предприятий Оренбургской области, жертв нет, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в "Макс".
"Сегодня вражеские БПЛА предприняли попытку атаки нескольких промышленных предприятий. По данным Минобороны России, 4 беспилотника были сбиты силами ПВО над территорией Оренбургской области", - написал Солнцев.
Жертв и пострадавших нет, добавил губернатор.
Он отметил, что опасность повторных атак сохраняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18