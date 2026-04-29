"Сан-Антонио" впервые за девять лет вышел во второй раунд плей-офф НБА
08:39 29.04.2026 (обновлено: 11:17 29.04.2026)
"Сан-Антонио" впервые за девять лет вышел во второй раунд плей-офф НБА

"Сан-Антонио" победил "Портленд" и вышел в полуфинал Западной конференции НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Сан-Антонио Сперс" одержал победу над "Портленд Трэйл Блэйзерс" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА.
  • "Сан-Антонио" выиграл серию до четырех побед со счетом 4:1 и впервые с 2017 года вышел в полуфинал Западной конференции.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Сан-Антонио Спёрс" одержал победу над "Портленд Трэйл Блэйзерс" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Антонио завершилась со счетом 114:95 (36:24, 29:21, 21:20, 28:30). Самым результативным игроком матча стал форвард "Портленда" Дени Авдия, который набрал 22 очка. У "Сан-Антонио" больше всего баллов заработал Де'Аарон Фокс (21), его одноклубник Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл (17 очков и 14 подборов).
"Сан-Антонио" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-1 и впервые с 2017 года вышел в полуфинал Западной конференции. Команда завершила регулярный чемпионат НБА на втором месте в Западной конференции, где "Портленд" стал восьмым и вышел в плей-офф через раунд плей-ин.
В другом матче "Филадельфия Севенти Сиксерс" в гостях обыграла "Бостон Селтикс" со счетом 113:97 (21:23, 29:34, 35:29, 28:11) и сократила отставание в серии (2-3). "Нью-Йорк Никс" дома одержал победу над "Атлантой Хокс" - 126:97 (35:22, 29:26, 26:24, 36:25), счет в серии стал 3-2 в пользу "Нью-Йорка".
