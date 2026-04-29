В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаках беспилотников ВСУ.
- Пострадавшим оказали необходимую помощь.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Головино Белгородского округа дрон атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель... В Валуйскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона на служебный автомобиль в селе Гладково Валуйского округа... В селе Волчья Александровка Волоконовского округа от удара дрона мужчина получил слепые осколочные ранения грудной клетки и ног", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что пострадавшим оказана вся необходимая помощь.
22 июня 2022, 17:18