В Волгоградской области мужчина пострадал при атаке БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 29.04.2026 (обновлено: 23:59 29.04.2026)
В Волгоградской области мужчина пострадал при атаке БПЛА

В Волгоградской области мужчина пострадал при атаке беспилотников

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волгоградской области ПВО отражает атаку БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры.
  • Пострадавший есть в Алексеевском районе, где повреждено частное домовладение.
  • Мужчина госпитализирован с осколочным ранением ноги.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры на территории Алексеевского и Ольховского районов Волгоградской области, есть пострадавший, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры на территории Алексеевского и Ольховского районов Волгоградской области", - сказал Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что в Алексеевском районе в результате атаки поврежден частный дом.
"В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
