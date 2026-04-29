В Волгоградской области мужчина пострадал при атаке БПЛА

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры на территории Алексеевского и Ольховского районов Волгоградской области, есть пострадавший, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры на территории Алексеевского и Ольховского районов Волгоградской области", - сказал Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что в Алексеевском районе в результате атаки поврежден частный дом.
"В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги", - говорится в сообщении.
