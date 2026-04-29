Пациенты с тяжелой астмой имеют право на инновационную терапию
14:04 29.04.2026
Пациенты с тяжелой астмой имеют право на инновационную терапию

Врач Шкитин: пациенты с тяжелой астмой имеют право на инновационную терапию

Ингалятор от приступов астмы
Ингалятор от приступов астмы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пациенты с тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой имеют право на получение инновационной терапии, которая предоставляется по Программе госгарантий бесплатной медицинской помощи.
  • Препараты для лечения бронхиальной астмы включены в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пациенты с тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой имеют право на получение инновационной терапии по Программе госгарантий бесплатной медицинской помощи, заявил кандидат медицинских наук, заместитель медицинского директора страховой компании, кардиолог, терапевт Сергей Шкитин.
"Пациенты с тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой имеют право на получение инновационной (биологической) терапии по Программе госгарантий бесплатной медицинской помощи", - сказал Шкитин "Парламентской газете".
Он добавил, что препараты для лечения бронхиальной астмы включены в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на основании распоряжения правительства РФ "Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения".
