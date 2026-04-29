Пациенты с тяжелой астмой имеют право на инновационную терапию

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пациенты с тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой имеют право на получение инновационной терапии по Программе госгарантий бесплатной медицинской помощи, заявил кандидат медицинских наук, заместитель медицинского директора страховой компании, кардиолог, терапевт Сергей Шкитин.

Он добавил, что препараты для лечения бронхиальной астмы включены в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на основании распоряжения правительства РФ "Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения".