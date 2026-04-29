Исследование выявило поселения в Арктике, где люди чувствуют себя безопасно

Краткий пересказ от РИА ИИ

МУРМАНСК, 29 апр – РИА Новости. Гаджиево в Мурманской области, Надым и Губкинский в Ямало-Ненецком округе кажутся их жителям наиболее безопасными населенными пунктами в Арктике, при этом наименее защищенными чувствуют себя жители карельской Сегежи, Усть-Цильми в Коми и красноярской Игарки, рассказал РИА Новости аналитик Проектного офиса развития Арктики Олег Адамович.

Экспертный центр "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) провел социологическое исследование о качестве жизни в Арктике , в том числе выявил мнение жителей о наиболее безопасных населенных пунктах Арктики.

"Это психологическая оценка. Исследование показало, что безопаснее всего себя чувствуют жители маленьких населенных пунктов – поселков, сел или даже деревень. Объясняется это просто – в деревне все друг друга знают, многие являются родственниками, там большое количество социальных связей", - пояснил эксперт.

При этом в больших городах социальные связи не так сильны, много приезжих, и показатель внутреннего психологического чувства безопасности ниже. Аналитики делают вывод: чтобы жители чувствовали себя безопасно, необходимо поддерживать социальные связи, создавать предпосылки для общения. Хорошим стимулом станет создание общественных пространств – от больших до соседских – например, если установить во дворе дома беседку для встреч, общих занятий и общения.

Опрос проводился в ноябре-декабре 2025 года и охватил свыше 13,3 тысячи респондентов в 382 населенных пунктах всех 10 арктических регионов.