06:02 29.04.2026
Исследование выявило поселения в Арктике, где люди чувствуют себя безопасно

РИА Новости: Гаджиево, Надым и Губкинский кажутся жителям наиболее безопасными

Набережная имени Оруджева в Надыме. Архивное фото
  • Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» провел социологическое исследование и выявил, что жители Гаджиево в Мурманской области, Надыма и Губкинского в Ямало-Ненецком округе чувствуют себя наиболее безопасно.
  • Наименее защищенными себя ощущают жители Сегежи в Карелии, Усть-Цильмы в Коми и Игарки в Красноярском крае.
  • Исследование показало, что в маленьких населенных пунктах люди чувствуют себя безопаснее благодаря более сильным социальным связям.
МУРМАНСК, 29 апр – РИА Новости. Гаджиево в Мурманской области, Надым и Губкинский в Ямало-Ненецком округе кажутся их жителям наиболее безопасными населенными пунктами в Арктике, при этом наименее защищенными чувствуют себя жители карельской Сегежи, Усть-Цильми в Коми и красноярской Игарки, рассказал РИА Новости аналитик Проектного офиса развития Арктики Олег Адамович.
Экспертный центр "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) провел социологическое исследование о качестве жизни в Арктике, в том числе выявил мнение жителей о наиболее безопасных населенных пунктах Арктики.
Гаджиево Мурманской области доля респондентов, которые ответили, что чувствуют себя в безопасности, – 95,3%. Далее идет Надым – 94%, Губкинский – 92,7%. В первую десятку также входят поселок Белоярский в ХМАО, Тазовский в ЯНАО, столица НАО Нарьян-Мар", - рассказал Адамович.
Список замыкают Сегежа в Карелии (62,7%), Усть-Цильма в Коми (69,2%) и Игарка в Красноярском крае (72,7%). Как пояснил эксперт, эти данные основаны на субъективном восприятии жителей, на их собственном ощущением безопасности и не связаны, например, с уровнем преступности.
"Это психологическая оценка. Исследование показало, что безопаснее всего себя чувствуют жители маленьких населенных пунктов – поселков, сел или даже деревень. Объясняется это просто – в деревне все друг друга знают, многие являются родственниками, там большое количество социальных связей", - пояснил эксперт.
При этом в больших городах социальные связи не так сильны, много приезжих, и показатель внутреннего психологического чувства безопасности ниже. Аналитики делают вывод: чтобы жители чувствовали себя безопасно, необходимо поддерживать социальные связи, создавать предпосылки для общения. Хорошим стимулом станет создание общественных пространств – от больших до соседских – например, если установить во дворе дома беседку для встреч, общих занятий и общения.
Опрос проводился в ноябре-декабре 2025 года и охватил свыше 13,3 тысячи респондентов в 382 населенных пунктах всех 10 арктических регионов.
"Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) – экспертный центр, занимающийся аналитикой и содействующий реализации госполитики в Арктической зоне Российской Федерации.
