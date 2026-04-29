11:31 29.04.2026
Криптовалютные активы станут частью финансового рынка, заявил Силуанов

Силуанов: криптовалютные активы и ЦФА станут частью рынка, как ценные бумаги

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов Антон Силуанов заявил, что криптовалютные активы и цифровые финансовые активы (ЦФА) станут частью финансового рынка.
  • По его словам, благодаря изменениям в законодательстве уже в этом году можно будет спокойно и "в белую" заниматься операциями с ЦФА.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Задача финансовых властей состоит в том, чтобы криптовалютные активы и цифровые финансовые активы (ЦФА) стали такой же частью рынка, как привычные ценные бумаги, и это произойдёт, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы делаем все, чтобы криптоактивы, цифровые финансовые активы были так же доступны, были легальны, с них можно было заплатить налог. Во всяком случае, это будет такая же часть финансового рынка, как и обычные ценные бумаги", - сказал он, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Наша задача сделать следующее: чтобы цифровые финансовые активы, - а это, по сути дела, такие же бумаги, выпущенные или под какую-то задачу или обеспеченные каким-то источником, ресурсом, - чтобы они точно так же участвовали на финансовом рынке, на рынке криптоактивов, цифровых финансовых активов. Чтобы люди могли купить и просто финансовый актив, и цифровой финансовый актив", - отметил министр.
В частности, по его словам, благодаря изменениям в законодательстве уже в этом году можно будет абсолютно спокойно и "в белую" заниматься операциями с такими активами.
ЦФА - это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. Выпуск, учет и обращение ЦФА осуществляются посредством записей в информационных системах, основанных на технологии распределенного реестра (блокчейн).
