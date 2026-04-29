Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 29.04.2026
Росатом завершил изготовление реакторного оборудования для АЭС "Аккую" в Турции

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Машиностроители госкорпорации "Росатом" завершили изготовление реакторного оборудования для всех четырех энергоблоков АЭС "Аккую" в Турции.
  • Для АЭС "Аккую" было изготовлено четыре корпуса реактора ВВЭР-1200 новейшего поколения "3+" и 16 парогенераторов.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Машиностроители госкорпорации "Росатом" завершили изготовление реакторного оборудования для всех четырех энергоблоков АЭС "Аккую" в Турции, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"На заводе "Атоммаш" в Ростовской области завершили изготовление комплекта парогенераторов и внутрикорпусных устройств атомного реактора для четвертого энергоблока АЭС "Аккую", которую "Росатом" строит в Турции. Это последняя партия основного оборудования в составе ядерной паропроизводящей установки станции, изготавливаемого на предприятии", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
"Росатом" на грани вылета из Венгрии
Всего российские машиностроители для АЭС "Аккую" изготовили четыре корпуса реактора ВВЭР-1200 новейшего поколения "3+" и 16 парогенераторов (по четыре на каждый энергоблок) суммарным весом более 7 тысяч тонн. Первая партия ключевого оборудования для реакторного зала станции была отправлена на стройплощадку в 2020 году. В настоящее время на первом энергоблоке ведется подготовка к ключевому предпусковому этапу – холодно-горячей обкатке оборудования, отмечается в пресс-релизе. Корпус ядерного реактора для четвертого энергоблока АЭС "Аккую" был отгружен на стройплощадку с завода "Атоммаш" в сентябре 2025 года.
В состав одной ядерной паропроизводящей установки с реактором семейства ВВЭР входят атомный реактор, четыре парогенератора, главные циркуляционные насосы, обеспечивающие циркуляцию теплоносителя через активную зону реактора, трубопроводы, арматура и другие вспомогательные системы.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"Росатом" впервые в мире отработал сжигание опасных веществ в реакторе АЭС
В миреТурцияАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала