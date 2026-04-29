Росатом завершил изготовление реакторного оборудования для АЭС "Аккую"

Всего российские машиностроители для АЭС "Аккую" изготовили четыре корпуса реактора ВВЭР-1200 новейшего поколения "3+" и 16 парогенераторов (по четыре на каждый энергоблок) суммарным весом более 7 тысяч тонн. Первая партия ключевого оборудования для реакторного зала станции была отправлена на стройплощадку в 2020 году. В настоящее время на первом энергоблоке ведется подготовка к ключевому предпусковому этапу – холодно-горячей обкатке оборудования, отмечается в пресс-релизе. Корпус ядерного реактора для четвертого энергоблока АЭС "Аккую" был отгружен на стройплощадку с завода "Атоммаш" в сентябре 2025 года.