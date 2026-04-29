Росатом завершил изготовление реакторного оборудования для АЭС "Аккую"

- Машиностроители госкорпорации "Росатом" завершили изготовление реакторного оборудования для всех четырех энергоблоков АЭС "Аккую" в Турции.
- Для АЭС "Аккую" было изготовлено четыре корпуса реактора ВВЭР-1200 новейшего поколения "3+" и 16 парогенераторов.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Машиностроители госкорпорации "Росатом" завершили изготовление реакторного оборудования для всех четырех энергоблоков АЭС "Аккую" в Турции, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"На заводе "Атоммаш" в Ростовской области завершили изготовление комплекта парогенераторов и внутрикорпусных устройств атомного реактора для четвертого энергоблока АЭС "Аккую", которую "Росатом" строит в Турции. Это последняя партия основного оборудования в составе ядерной паропроизводящей установки станции, изготавливаемого на предприятии", - говорится в сообщении.
"Росатом" на грани вылета из Венгрии
Всего российские машиностроители для АЭС "Аккую" изготовили четыре корпуса реактора ВВЭР-1200 новейшего поколения "3+" и 16 парогенераторов (по четыре на каждый энергоблок) суммарным весом более 7 тысяч тонн. Первая партия ключевого оборудования для реакторного зала станции была отправлена на стройплощадку в 2020 году. В настоящее время на первом энергоблоке ведется подготовка к ключевому предпусковому этапу – холодно-горячей обкатке оборудования, отмечается в пресс-релизе. Корпус ядерного реактора для четвертого энергоблока АЭС "Аккую" был отгружен на стройплощадку с завода "Атоммаш" в сентябре 2025 года.
В состав одной ядерной паропроизводящей установки с реактором семейства ВВЭР входят атомный реактор, четыре парогенератора, главные циркуляционные насосы, обеспечивающие циркуляцию теплоносителя через активную зону реактора, трубопроводы, арматура и другие вспомогательные системы.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".