Строительство новых производств начнется в парке "Энем" в Адыгее

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Строительство новых производств начнется в промышленном парке "Энем" в Адыгее, соответствующие инвестсоглашения уже подписаны, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Соглашения были достигнуты в ходе Кавказского инвестиционного форума. По поручению главы республики Мурата Кумпилова заместитель председателя кабмина Адыгеи Махмуд Тлехас подписал соглашения о намерениях с гендиректором ООО "Инженерный центр "Апрель" Алексеем Тороповым.

Инвестор намерен расширить действующее на территории республики предприятие и до 2030 года на площадке промпарка запустить производство котлов для систем отопления и горячего водоснабжения. Проектная мощность – до 50 тысяч единиц оборудования ежегодно. Планируется создание 90 рабочих мест. Объем инвестиций – 1 миллиард рублей.

Также Тлехас и представитель ООО "РТИ" Хамид Хуако подписали соглашение о намерениях, в рамках которого планируется до 2030 года строительство обувной фабрики. Там будут выпускать мужскую, женскую и детскую обувь из ЭВА: пантолеты, галоши, сабо, кроссовки и другую обувь. На фабрике будет создано 200 рабочих мест. Инвестиции в проект составят более 1,5 миллиарда рублей.

Еще одно соглашение о намерениях заместитель председателя кабмина республики подписал вместе с генеральным директором ООО "Жива продукт Про" Олегом Щемелининым. Инвестор намерен до 2030 года построить на территории промпарка "Энем" завод по производству биологически активных добавок и спортивного питания с использованием самых передовых технологий и оборудования. На предприятии будет создано 130 рабочих мест. Объем инвестиций составит 800 миллионов рублей.

Тлехас отметил повышенный интерес бизнеса к промпарку, где республика создала всю необходимую инфраструктуру и условия для реализации бизнес-проектов. На эти цели в рамках трех программ направлено 4 миллиарда рублей за счет федеральных и республиканских средств. Об эффективном их использовании свидетельствует и включение парка "Энем" в реестр аккредитованных промышленных парков.