Полиция Нидерландов тестирует новые средства для разгона протестов

ГААГА, 29 апр - РИА Новости. Нидерландская полиция работает над внедрением новых средств для разгона протестов после масштабных беспорядков в Гааге в сентябре прошлого года, пишет газета Algemeen Dagblad.
"Полиция работает над внедрением нового оружия для мобильного подразделения - особенно после прошлогодних жестоких беспорядков со стороны крайне правых на поле Маливелд", - говорится в статье.
По данным издания, сейчас проходят сразу несколько испытаний. В частности, полиция тестирует более мощные баллончики с перцовым газом, которые смогут воздействовать на людей с дальнего расстояния. Также рассматривается использование водометов, распыляющих раздражающие вещества, для разгона толпы.
Отдельное внимание уделяется так называемым "нелетальным" видам оружия. Полиция изучает возможность применения пневматических средств, включая резиновые пули, а также снарядов с краской - они помогут быстрее останавливать участников беспорядков или идентифицировать их позже.
Массовая демонстрация против миграционной политики правительства Нидерландов, которая затем вылилась в беспорядки и столкновения отдельных групп демонстрантов с сотрудниками полиции, прошла 20 сентября 2025 года на поле Маливелд в Гааге. Агрессивно настроенные протестующие подожгли полицейский автомобиль и стали забрасывать полицию камнями. Для разгона толпы полиция применяла дубинки и водометы.
После этого нидерландский профсоюз полиции (ACP) потребовал внедрить больше средств несмертельного действия, таких как пневматическое оружие, чтобы сотрудники полиции могли снизить насилие и защитить себя на демонстрациях.