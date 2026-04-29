Полиция Нидерландов тестирует новые средства для разгона протестов - РИА Новости, 29.04.2026
16:48 29.04.2026
Полиция Нидерландов тестирует новые средства для разгона протестов

Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерландская полиция работает над внедрением новых средств для разгона протестов после беспорядков в Гааге.
  • Тестируются более мощные баллончики с перцовым газом и водометы, распыляющие раздражающие вещества.
  • Полиция изучает возможность применения пневматического оружия, включая резиновые пули и снаряды с краской.
ГААГА, 29 апр - РИА Новости. Нидерландская полиция работает над внедрением новых средств для разгона протестов после масштабных беспорядков в Гааге в сентябре прошлого года, пишет газета Algemeen Dagblad.
"Полиция работает над внедрением нового оружия для мобильного подразделения - особенно после прошлогодних жестоких беспорядков со стороны крайне правых на поле Маливелд", - говорится в статье.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Трамп высказался за идею переименовать антимиграционную полицию ICE в NICE
27 апреля, 06:37
По данным издания, сейчас проходят сразу несколько испытаний. В частности, полиция тестирует более мощные баллончики с перцовым газом, которые смогут воздействовать на людей с дальнего расстояния. Также рассматривается использование водометов, распыляющих раздражающие вещества, для разгона толпы.
Отдельное внимание уделяется так называемым "нелетальным" видам оружия. Полиция изучает возможность применения пневматических средств, включая резиновые пули, а также снарядов с краской - они помогут быстрее останавливать участников беспорядков или идентифицировать их позже.
Массовая демонстрация против миграционной политики правительства Нидерландов, которая затем вылилась в беспорядки и столкновения отдельных групп демонстрантов с сотрудниками полиции, прошла 20 сентября 2025 года на поле Маливелд в Гааге. Агрессивно настроенные протестующие подожгли полицейский автомобиль и стали забрасывать полицию камнями. Для разгона толпы полиция применяла дубинки и водометы.
После этого нидерландский профсоюз полиции (ACP) потребовал внедрить больше средств несмертельного действия, таких как пневматическое оружие, чтобы сотрудники полиции могли снизить насилие и защитить себя на демонстрациях.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Полиция в Лондоне допросит сотрудников офиса Стармера по делу Максуини
26 апреля, 23:33
 
