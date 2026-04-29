Полиция Нидерландов тестирует новые средства для разгона протестов

Краткий пересказ от РИА ИИ Нидерландская полиция работает над внедрением новых средств для разгона протестов после беспорядков в Гааге.

Тестируются более мощные баллончики с перцовым газом и водометы, распыляющие раздражающие вещества.

Полиция изучает возможность применения пневматического оружия, включая резиновые пули и снаряды с краской.

ГААГА, 29 апр - РИА Новости. Нидерландская полиция работает над внедрением новых средств для разгона протестов после масштабных беспорядков в Гааге в сентябре прошлого года, пишет газета Algemeen Dagblad.

"Полиция работает над внедрением нового оружия для мобильного подразделения - особенно после прошлогодних жестоких беспорядков со стороны крайне правых на поле Маливелд", - говорится в статье.

По данным издания, сейчас проходят сразу несколько испытаний. В частности, полиция тестирует более мощные баллончики с перцовым газом, которые смогут воздействовать на людей с дальнего расстояния. Также рассматривается использование водометов, распыляющих раздражающие вещества, для разгона толпы.

Отдельное внимание уделяется так называемым "нелетальным" видам оружия. Полиция изучает возможность применения пневматических средств, включая резиновые пули, а также снарядов с краской - они помогут быстрее останавливать участников беспорядков или идентифицировать их позже.

Массовая демонстрация против миграционной политики правительства Нидерландов , которая затем вылилась в беспорядки и столкновения отдельных групп демонстрантов с сотрудниками полиции, прошла 20 сентября 2025 года на поле Маливелд в Гааге . Агрессивно настроенные протестующие подожгли полицейский автомобиль и стали забрасывать полицию камнями. Для разгона толпы полиция применяла дубинки и водометы.