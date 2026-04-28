В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за апрель
03:57 28.04.2026
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за апрель

Оплата услуг ЖКХ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за апрель до 15 мая.
  • С 1 марта действует закон, который перенес крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед — до 15-го числа каждого месяца.
  • По словам Сергея Колунова, никаких проблем с работой ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний быть не должно.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за апрель до 15 мая, наступающие праздники оплате не помешают, торопиться не надо, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Напомню, с 1 марта текущего года действует закон, который перенес крайний срок оплаты услуг ЖКК на пять дней вперед - до 15-го числа каждого месяца. Соответственно, платежки за апрель можно оплатить в срок до 15 мая. Праздники здесь не помеха, торопиться с оплатой не надо", - сказал Колунов.
Парламентарий уточнил, что крайний срок оплаты выпадает на полноценный рабочий день.
"Никаких проблем с работой ресурсоснабжающих организаций или управляющий компаний быть не должно, с оплатой тоже проблем не будет", - заключил он.
