Путин: жителям новых регионов попытаются помешать проголосовать на выборах

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Жителям новых регионов попытаются помешать проголосовать на выборах в Госдуму, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Те, кто отказывает Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью своей родины, частью России, попытаются, конечно же, как это и было раньше, попытаются им помешать. Напомню, у себя на Украине выборов не проводят под предлогом военного положения. Ну, и нам пытаются помешать", - сказал Путин в ходе совещания.