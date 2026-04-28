"Шансов нет". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский настроен продолжать конфликт, а не вести переговоры с Россией, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский провел ставку и заявил следующее. Первее всего у него сейчас НРК — это такие роботизированные иноземные комплексы. Уже 25 тысяч сделали и еще будут делать. Вот каждый из нас думает о том, когда закончится это массовое смертоубийство? Есть шансы или нет? Если посмотреть на заявления Зеленского, то, получается, никаких шансов нет", —сказал он.
По его мнению, глава киевского режима собирается продолжать конфликт на Украине, а не вести переговоры с Россией.
"Он настроен по полной программе воевать, чтоб куски мяса в воздух полетели. Вот его главная цель. То есть Зеленский не хочет вести переговоры с Путиным, не хочет думать о мире. Он только говорит про мир, а шаги какие предпринимает? Роботизированные комплексы эти, ракеты, нанесение ударов и так далее. Но может ли Зеленский победить Россию? Давайте реально говорить: нет, не может", — подчеркнул Соскин.
Он также отметил, что подобные заявления главы киевского режима свидетельствуют не о дипломатии, а лишь о продолжении конфликта и переговорах с теми, кто может дать для этого оружие.
"Миром вообще даже и не пахнет. Есть только одно: надо бойню продолжать. А раз продолжать, значит, украинцы будут гибнуть пачками. То есть мы видим, что все практические деяния Зеленского подчинены одному — как воевать дальше с Россией", — резюмировал политолог.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".