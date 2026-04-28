"Шансов нет". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 28.04.2026
"Шансов нет". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского

Соскин: Зеленский настроен воевать, а не вести переговоры с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский настроен продолжать конфликт, а не вести переговоры с Россией, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский провел ставку и заявил следующее. Первее всего у него сейчас НРК — это такие роботизированные иноземные комплексы. Уже 25 тысяч сделали и еще будут делать. Вот каждый из нас думает о том, когда закончится это массовое смертоубийство? Есть шансы или нет? Если посмотреть на заявления Зеленского, то, получается, никаких шансов нет", —сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
По его мнению, глава киевского режима собирается продолжать конфликт на Украине, а не вести переговоры с Россией.
"Он настроен по полной программе воевать, чтоб куски мяса в воздух полетели. Вот его главная цель. То есть Зеленский не хочет вести переговоры с Путиным, не хочет думать о мире. Он только говорит про мир, а шаги какие предпринимает? Роботизированные комплексы эти, ракеты, нанесение ударов и так далее. Но может ли Зеленский победить Россию? Давайте реально говорить: нет, не может", — подчеркнул Соскин.
Он также отметил, что подобные заявления главы киевского режима свидетельствуют не о дипломатии, а лишь о продолжении конфликта и переговорах с теми, кто может дать для этого оружие.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Миром вообще даже и не пахнет. Есть только одно: надо бойню продолжать. А раз продолжать, значит, украинцы будут гибнуть пачками. То есть мы видим, что все практические деяния Зеленского подчинены одному — как воевать дальше с Россией", — резюмировал политолог.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
